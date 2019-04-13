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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    AS: Зидан решил вернуть де Томаса в «Реал» и сделать его дублером Бензема

    Форвард Рауль де Томас, скорее всего, следующий сезон проведет в «Реале», сообщает AS.

    По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан решил вернуть футболиста из аренды в «Райо Вальекано» и сделать его дублером Карима Бензема.

    Впрочем, ситуация еще может измениться, если клубу удастся летом купить нового нападающего.

    В текущем сезоне 24-летний де Томас сыграл 29 матчей в составе «Райо Вальекано», забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      khateev 49 минут назад

      Что и следовало ожидать,хотя бы на Азара денег хватило,на что он надеется.

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