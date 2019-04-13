AS: Зидан решил вернуть де Томаса в «Реал» и сделать его дублером Бензема

Форвард Рауль де Томас, скорее всего, следующий сезон проведет в «Реале», сообщает AS.

По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан решил вернуть футболиста из аренды в «Райо Вальекано» и сделать его дублером Карима Бензема.

Впрочем, ситуация еще может измениться, если клубу удастся летом купить нового нападающего.

В текущем сезоне 24-летний де Томас сыграл 29 матчей в составе «Райо Вальекано», забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.