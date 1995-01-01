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    Pericos Online: «Эспаньол» отказался от покупки Смолова в пользу де Томаса

    «Эспаньол» не будет покупать нападающего «Локомотива» Федора Смолова, утверждает Pericos Online.

    Испанцы решили купить форварда «Бенфики» Рауля де Томаса. Трансфер может быть оформлен до конца недели.

    • Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
    • Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

    Diario La Grada: Смолов зимой может перейти в «Эспаньол»

    Мещеряков – о Смолове в «Эспаньоле»: «А еще он может уехать в Англию. Ребята, не читайте газеты по утрам»

    Источник: Pericos Online

    Pericos Online - сообщество болельщиков "Эспаньола". Аудитория в фейсбуке - более 10 тыс. подписчиков

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