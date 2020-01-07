Pericos Online: «Эспаньол» отказался от покупки Смолова в пользу де Томаса

«Эспаньол» не будет покупать нападающего «Локомотива» Федора Смолова, утверждает Pericos Online.

Испанцы решили купить форварда «Бенфики» Рауля де Томаса. Трансфер может быть оформлен до конца недели.

Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.

Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

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