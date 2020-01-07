Pericos Online: «Эспаньол» отказался от покупки Смолова в пользу де Томаса

«Эспаньол» не будет покупать нападающего «Локомотива» Федора Смолова, утверждает Pericos Online.
Испанцы решили купить форварда «Бенфики» Рауля де Томаса. Трансфер может быть оформлен до конца недели.
- Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
- Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.
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Источник: Pericos Online
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