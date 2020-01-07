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  • Pericos Online: «Эспаньол» отказался от покупки Смолова в пользу де Томаса

Pericos Online: «Эспаньол» отказался от покупки Смолова в пользу де Томаса

7 января 2020, 15:53
16

«Эспаньол» не будет покупать нападающего «Локомотива» Федора Смолова, утверждает Pericos Online.

Испанцы решили купить форварда «Бенфики» Рауля де Томаса. Трансфер может быть оформлен до конца недели.

  • Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
  • Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

Diario La Grada: Смолов зимой может перейти в «Эспаньол»

Мещеряков – о Смолове в «Эспаньоле»: «А еще он может уехать в Англию. Ребята, не читайте газеты по утрам»

Источник: Pericos Online

Pericos Online - сообщество болельщиков "Эспаньола". Аудитория в фейсбуке - более 10 тыс. подписчиков

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Эспаньол Локомотив Бенфика Смолов Федор де Томас Рауль
Комментарии (16)
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Asbjorn
1578404619
Никому Федя не нужон
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DOCTOR PENALTY
1578406028
Теперь видно: де Томас, а де Федя.
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ilichkadr
1578406841
Ясный перец, что 25-ти летний Рауль де Томас лучше, чем 29-ти летний Смолов. К тому же Рауль испанец, проблем с языком нет.Это была очередная утка от Diario La Grada, поскольку в "Эспаньоле " не даст Феде его нынешнюю зарплату.
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Hektor 84
1578406926
Поздно ему уже куда то ехать. Если только в казахстан или Армению
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Lester84
1578409802
Вот это самый настоящий показатель уровня футбола в нашей стране. Аутсайдер чемпионата Испании отказывается от форварда сборной России и клуба-гранда РПЛ
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Бухбух
1578412444
А пару лет назад писали, что Смолов был на карандаше у Реала и Боруссии.
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Рубинище
1578415152
Кто бы сомневался .
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Боцман59rus
1578426347
Педофилов только в сегунду,хотя эспаньол одной ногой уже там
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Из Твери Леха
1578432994
Эх, жаль, а я уже представил, как Федька после очередного неудачного матча орет болелам "puta la madre"
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paracetamol
1578466591
Неужто дошло даже до тупых испанцев?
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