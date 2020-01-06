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  • Мещеряков – о Смолове в «Эспаньоле»: «А еще он может уехать в Англию. Ребята, не читайте газеты по утрам»

Мещеряков – о Смолове в «Эспаньоле»: «А еще он может уехать в Англию. Ребята, не читайте газеты по утрам»

6 января 2020, 12:14
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Федора Смолова в «Эспаньол».

— Правда, что Смолов может продолжить карьеру в Испании?

— А еще он может уехать в Англию. Смолов нужен нашей команде.

— В Англию?

— Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся...

— То есть никакой конкретики?

— По крайней мере, мне об этом ничего не известно.

— Смолов нужен «Локомотиву»?

— Конечно. У Федора действующий контракт с клубом.

— При действующих контрактах люди тоже меняют клубы.

— Да. Только если об этом кто-нибудь знает, кроме испанских СМИ, – сказал Мещеряков.

Главный тренер «Локо» Юрий Семин не стал комментировать информацию о том, Смолов может перейти в «Эспаньол».

  • «Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
  • Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

Diario La Grada: Смолов зимой может перейти в «Эспаньол»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Эспаньол Смолов Федор
Комментарии (6)
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Князев
1578302573
Скорее продавайте эту бездарность, сейчас за него хоть что то можно получить. А то и бесплатно его скоро не возьмёт.
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portero
1578302672
Ну вот опять заграничный вояж завершился, не начавшись
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Nerlinger
1578303005
ага, пущай и Чалова с собой забирает ...
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Бухбух
1578304466
Смолова в Локо держат исключительно из-за паспорта.
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Hektor 84
1578311903
Так мы газет и не читаем, всё из интернета узнаем. В каком веке ты живешь Мещеряков?
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житель СПб
1578392885
Как же все мечтают отправить куда-нибудь Смолова... Хоть за границу.
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