Мещеряков – о Смолове в «Эспаньоле»: «А еще он может уехать в Англию. Ребята, не читайте газеты по утрам»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Федора Смолова в «Эспаньол».

— Правда, что Смолов может продолжить карьеру в Испании?

— А еще он может уехать в Англию. Смолов нужен нашей команде.

— В Англию?

— Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся...

— То есть никакой конкретики?

— По крайней мере, мне об этом ничего не известно.

— Смолов нужен «Локомотиву»?

— Конечно. У Федора действующий контракт с клубом.

— При действующих контрактах люди тоже меняют клубы.

— Да. Только если об этом кто-нибудь знает, кроме испанских СМИ, – сказал Мещеряков.

Главный тренер «Локо» Юрий Семин не стал комментировать информацию о том, Смолов может перейти в «Эспаньол».

«Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.

Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

Diario La Grada: Смолов зимой может перейти в «Эспаньол»