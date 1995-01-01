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    Мещеряков – о Смолове в «Эспаньоле»: «А еще он может уехать в Англию. Ребята, не читайте газеты по утрам»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Федора Смолова в «Эспаньол».

    — Правда, что Смолов может продолжить карьеру в Испании?

    — А еще он может уехать в Англию. Смолов нужен нашей команде.

    — В Англию?

    — Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся...

    — То есть никакой конкретики?

    — По крайней мере, мне об этом ничего не известно.

    — Смолов нужен «Локомотиву»?

    — Конечно. У Федора действующий контракт с клубом.

    — При действующих контрактах люди тоже меняют клубы.

    — Да. Только если об этом кто-нибудь знает, кроме испанских СМИ, – сказал Мещеряков.

    Главный тренер «Локо» Юрий Семин не стал комментировать информацию о том, Смолов может перейти в «Эспаньол».

    • «Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
    • Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

    Diario La Grada: Смолов зимой может перейти в «Эспаньол»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1647

      Бухбух 51 минуту назад

      Смолова в Локо держат исключительно из-за паспорта.

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      Рейтинг: +1959

      Nerlinger 1 час назад

      ага, пущай и Чалова с собой забирает ...

      0
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      Рейтинг: +36524

      portero 1 час назад

      Ну вот опять заграничный вояж завершился, не начавшись

      0
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      Рейтинг: +539

      Князев 1 час назад

      Скорее продавайте эту бездарность, сейчас за него хоть что то можно получить. А то и бесплатно его скоро не возьмёт.

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