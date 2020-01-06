Мещеряков – о Смолове в «Эспаньоле»: «А еще он может уехать в Англию. Ребята, не читайте газеты по утрам»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Федора Смолова в «Эспаньол».
— Правда, что Смолов может продолжить карьеру в Испании?
— А еще он может уехать в Англию. Смолов нужен нашей команде.
— В Англию?
— Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся...
— То есть никакой конкретики?
— По крайней мере, мне об этом ничего не известно.
— Смолов нужен «Локомотиву»?
— Конечно. У Федора действующий контракт с клубом.
— При действующих контрактах люди тоже меняют клубы.
— Да. Только если об этом кто-нибудь знает, кроме испанских СМИ, – сказал Мещеряков.
Главный тренер «Локо» Юрий Семин не стал комментировать информацию о том, Смолов может перейти в «Эспаньол».
- «Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
- Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.
Diario La Grada: Смолов зимой может перейти в «Эспаньол»