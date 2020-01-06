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Diario La Grada: Смолов зимой может перейти в «Эспаньол»

6 января 2020, 06:54
20

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в Испании.

На россиянина претендует «Эспаньол». Об этом сообщает издание Diario La Grada.

Клуб из Барселоны хочет приобрести 29-летнего форварда в зимнее трансферное окно.

  • «Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
  • Клуб также участвует в Лиге Европы. На групповой стадии команда обошла ЦСКА и теперь в 1/16 финала сыграет с «Вулверхэмптоном».
  • Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

Источник: Diario La Grada

Каталонская спортивная газета, в которой основное внимание уделяется «Эспаньолу». Подписчиков в твиттере – более 10 тысяч.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Эспаньол Локомотив Смолов Федор
Комментарии (20)
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loko-the_best
1578285767
Ну десятку хоть за него дадут пусть
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Etiainen
1578291633
Господи, заберите его
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Manilov
1578291846
Спасибо, поржал. :)
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Stavropolets
1578292410
О да. Интересно будет посмотреть на этот переход. Аж смешно
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Lester84
1578299289
Как раз в следующем сезоне в Сегунде поиграет)))
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Milaninho
1578300438
Уровень феди сейчас фнл
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portero
1578302393
спонсор этого перехода кто? как игрок он уже закончился, если только на рекламе денег заработать.
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"Локо" в атаке
1578310665
БУГАГА. Смешная новость))
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Cules2013
1578313973
Либо мы чего-то не знаем, либо у кого-то в Испании уж больно буйная фантазия. В плане денег, престижа и т.п. - это шаг назад в карьере, ещё и есть вполне реальный шанс, что Эспаньол вылетит в Сегунду по итогам сезона. В тоже время, как это не пародоксально, но Федя не уровень Ла Лиги. Ну никак. Зачем Эспаньолу брать его, если свои Лопесы и Фернандесы стоят в разы дешевле, а играют, как минимум, не хуже. Да и Локо на него цену загнёт, как пить дать.
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zigbert
1578336954
Там в глубинах Сегунды он может совсем потеряться.
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