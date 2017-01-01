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    Diario La Grada: Смолов зимой может перейти в «Эспаньол»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в Испании.

    На россиянина претендует «Эспаньол». Об этом сообщает издание Diario La Grada.

    Клуб из Барселоны хочет приобрести 29-летнего форварда в зимнее трансферное окно.

    • «Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
    • Клуб также участвует в Лиге Европы. На групповой стадии команда обошла ЦСКА и теперь в 1/16 финала сыграет с «Вулверхэмптоном».
    • Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

    Источник: Diario La Grada

    Каталонская спортивная газета, в которой основное внимание уделяется «Эспаньолу». Подписчиков в твиттере – более 10 тысяч.

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