Diario La Grada: Смолов зимой может перейти в «Эспаньол»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в Испании.
На россиянина претендует «Эспаньол». Об этом сообщает издание Diario La Grada.
Клуб из Барселоны хочет приобрести 29-летнего форварда в зимнее трансферное окно.
- «Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
- Клуб также участвует в Лиге Европы. На групповой стадии команда обошла ЦСКА и теперь в 1/16 финала сыграет с «Вулверхэмптоном».
- Смолов в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.
Источник: Diario La Grada
Каталонская спортивная газета, в которой основное внимание уделяется «Эспаньолу». Подписчиков в твиттере – более 10 тысяч.