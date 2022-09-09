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    Президент «Райо Вальекано» подрался с агентом игрока на переговорах о трансфере

    «Райо Вальекано» пытался подписать футболиста «Эспаньола» Рауля де Томаса. Уже велись переговоры агента игрока с президентом мадридцев Мартином Пресой.

    Однако они не завершились успехом. Во время обсуждения агентской комиссии случилась стычка, в которой Преса нанес агенту удар в лицо и получил ответный. Была вызвана полиция. Президент клуба после инцидента провел некоторое время в больнице.

    • 27-летний де Томас в «Эспаньоле» с 2020 года. Его контракт действует до 2026 года.
    • Игрок стоит 25 миллионов евро.
    • Де Томас – уроженец Мадрида.

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    Источник: COPE

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    09.09.2022 23:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      omitrene 17 минут назад

      Зачeм дapить цвeты и пoдаpки, выпpашевать у жeны, снимать пpоститyткy если можно пpосто пoтpаxатьcя. Мoжeшь сам убeдитьcя, вот ccылка -===---- https://0a.fit/zex

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      Рейтинг: +755

      (Меня за банили) 1 час назад

      Агент никому не нравятся))

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