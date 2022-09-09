Президент «Райо Вальекано» подрался с агентом игрока на переговорах о трансфере

«Райо Вальекано» пытался подписать футболиста «Эспаньола» Рауля де Томаса. Уже велись переговоры агента игрока с президентом мадридцев Мартином Пресой.

Однако они не завершились успехом. Во время обсуждения агентской комиссии случилась стычка, в которой Преса нанес агенту удар в лицо и получил ответный. Была вызвана полиция. Президент клуба после инцидента провел некоторое время в больнице.