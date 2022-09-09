Президент «Райо Вальекано» подрался с агентом игрока на переговорах о трансфере

«Райо Вальекано» пытался подписать футболиста «Эспаньола» Рауля де Томаса. Уже велись переговоры агента игрока с президентом мадридцев Мартином Пресой.
Однако они не завершились успехом. Во время обсуждения агентской комиссии случилась стычка, в которой Преса нанес агенту удар в лицо и получил ответный. Была вызвана полиция. Президент клуба после инцидента провел некоторое время в больнице.
- 27-летний де Томас в «Эспаньоле» с 2020 года. Его контракт действует до 2026 года.
- Игрок стоит 25 миллионов евро.
- Де Томас – уроженец Мадрида.
Источник: COPE