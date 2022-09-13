«Райо Вальекано» выкупил де Томаса за 8 миллионов. Президент клуба дрался с его агентом на переговорах

«Райо Вальекано» объявил о переходе нападающего «Эспаньола» Рауля де Томаса.

Сумма сделки составила 8 миллионов евро. Мадридский клуб заключил с новичком контракт до 2027 года.

27-летний форвард не сможет дебютировать за «Райо» до января, поскольку в Испании уже закрылось трансферное окно.