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  • Президент «Райо Вальекано» уехал с переговоров с перебинтованным носом – подрался с агентом из-за комиссии

Президент «Райо Вальекано» уехал с переговоров с перебинтованным носом – подрался с агентом из-за комиссии

10 сентября 2022, 13:31
4

Вокруг Рауля Де Томаса из «Эспаньола» была масса слухов в последнее время:

  • Испанские медиа отправляли его в «Реал» как сменщика Карима Бензема;
  • Daily Mirror в середине августа писала, что «Манчестер Юнайтед» связывался с Де Томасом, чтобы обсудить возможный переход.

В итоге летом Де Томас никуда не перешел, несмотря на очевидные разногласия с тренерским штабом и руководством «Эспаньола». Но агент Де Томаса все еще работает над переходом. И главный вариант – «Райо Вальекано» из родного для игрока Мадрида. Переговоры идут больше двух недель. И на одной из таких встреч была драка.

8 сентября в офисе «Райо Вальекано» собрались все стороны: руководство клуба, Де Томас с отцом и агентом Иваном Гарсия из агентства ICM Stellar. Во время обсуждения комиссии возникла стычка между президентом «Райо» Мартином Пресой и Гарсией. Изначально Преса планировал выплатить только сумму трансфера Де Томаса. Но Иван Гарсия потребовал большие комиссионные для себя. К таким тратам Преса не был готов;

Преса сильно повздорил с Гарсией. ESPN пишет, что драку спровоцировал именно Гарсия, напав на Пресу и ударив его головой в нос. Пресе тоже удалось зацепить его, но не сильно.

Звучит бредово, понимаем. Но вот в таком виде из офиса «Райо Валькано» выезжал Преса в тот вечер. После драки он отправился в больницу.

Журналист из Барселоны Хуан Асенсио написал, что Преса написал заявление в полицию на Ивана Гарсию. В объяснительной он отметил, что ICM Stellar, не имея никакого права, запрашивали у него комиссию: «Прошу обратить внимание не действия представителей ICM Stellar. Они вредят карьере Рауля Де Томаса».

Асенсио прикрепил фотографию заявления:

Несмотря ни на что, Рауль Де Томас все же перейдет в «Райо Вальекано». По данным Marca, клубы заключат соглашение, и Де Томас не будет играть за «Эспаньол» до своего перехода. Сам Преса сказал: «Мы еще не договорились о трансфере, но движемся в правильном направлении».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Испания. Примера Испания Райо Вальекано Эспаньол де Томас Рауль
Комментарии (4)
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Enter2006
1662806327
Чуть по носу получил и в больницу? )) Что за неженка. Тебе лучше не приезжать в Россию. ))
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MaxRnD
1662809979
Умеют же люди договариваться в странах торжествующих демократии и прав человека
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Bozigit
1662812425
Что в итоге договорились?))))
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Bozigit
1662818466
Дуралей)))
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