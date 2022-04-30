«Реал» может вернуть де Томаса, если не подпишет Холанда

«Реал» изучает альтернативные варианты усиления атаки на случай неудачи в переговорах о трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Один из кандидатов – нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас.

27-летний испанец в этом сезоне забил 15 голов в 30 матчах Примеры. Он лучший бомбардир каталонской команды.

Де Томас и другой воспитанник «Реала» Борха Майорал могут заменить в составе мадридцев Луку Йовича и Мариано Диаса, на которых не рассчитывает тренерский штаб Карло Анчелотти.

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