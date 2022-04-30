Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

«Реал» может вернуть де Томаса, если не подпишет Холанда

«Реал» изучает альтернативные варианты усиления атаки на случай неудачи в переговорах о трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Один из кандидатов – нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас.

27-летний испанец в этом сезоне забил 15 голов в 30 матчах Примеры. Он лучший бомбардир каталонской команды.

Де Томас и другой воспитанник «Реала» Борха Майорал могут заменить в составе мадридцев Луку Йовича и Мариано Диаса, на которых не рассчитывает тренерский штаб Карло Анчелотти.

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
«Реал» хочет в 2023 году купить защитника «Челси» Джеймса
Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» из-за болей в спине 1
Анчелотти – о словах Почеттино, что Мбаппе останется в «ПСЖ»: «Тренеры не могут рассказывать всей правды»
Источник: AS

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11