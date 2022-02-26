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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 26 февраля 2022
Атлетико
26.02.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
36'
Р. Лоди
60'
Р. Лоди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Сельта
84'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
81'
Замена
А. Солари
️️️️
Д. Суарес
75'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Мина
75'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Серви
Замена
Л. Суарес
️️️️
Ж. Феликс
72'
71'
Желтая карточка
Н. Араужо
Замена
Т. Лемар
️️️️
Ж. Кондогбиа
68'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Корреа
64'
Замена
Я. Карраско
️️️️
М. Льоренте
64'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Р. Лоди
63'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лоди
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
60'
Желтая карточка
Рейнилду
50'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лоди
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
36'
Желтая карточка
Я. Облак
20'
17'
Желтая карточка
Я. Аспас
Желтая карточка
Х. Хименес
15'
Желтая карточка
С. Савич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Облак
17
Рейнилду
15
Савич
20
Хименес
6
Лоди
24
Врсалько
14
Льоренте
19
Кондогбиа
16
Эррера
10
Корреа
79
Феликс
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Мальо
4
Айду
14
Араужо
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
10
Аспас
10
Серви
77
Мина
6
Лоди
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Лоди
19
Кондогбиа
18
Лемар
18
Лемар
19
Кондогбиа
14
Льоренте
10
Карраско
10
Карраско
14
Льоренте
10
Корреа
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Корреа
79
Феликс
9
Суарес
9
Суарес
79
Феликс
4
Суарес
23
Солари
23
Солари
4
Суарес
77
Мина
91
Гальярдо
91
Гальярдо
77
Мина
10
Серви
3
Нолито
3
Нолито
10
Серви
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетико - Сельта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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