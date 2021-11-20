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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вильярреал
Сельта - Вильярреал: обзор матча 20 ноября 2021
Сельта
20.11.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
72'
Б. Мендес
27'
А. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вильярреал
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Ф. Бельтран
85'
83'
Замена
С. Орье
️️️️
Х. Фойт
83'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Б. Диа
83'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
А. Морено
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Д. Айду
79'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мендес
72'
69'
Замена
М. Гомес
️️️️
Р. Пенья
69'
Замена
Й. Пино
️️️️
М. Тригерос
Замена
Ф. Серви
️️️️
Нолито
65'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Мина
46'
Замена
Н. Араужо
️️️️
Д. Мурильо
46'
45'
Желтая карточка
Х. Фойт
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Морено
Пас отдал
Д. Парехо
Желтая карточка
С. Мина
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
24
Мурильо
20
Васкес
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
3-2-3-1
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
7
Пенья
5
Морено
10
Иборра
10
Парехо
14
Тригерос
22
Диа
24
Мурильо
14
Араужо
14
Араужо
24
Мурильо
4
Айду
3
Фонтан
3
Фонтан
4
Айду
8
Бельтран
5
Йокушлу
5
Йокушлу
8
Бельтран
3
Нолито
10
Серви
10
Серви
3
Нолито
77
Мина
91
Гальярдо
91
Гальярдо
77
Мина
8
Фойт
92
Орье
92
Орье
8
Фойт
22
Диа
13
Коклен
13
Коклен
22
Диа
7
Пенья
16
Гомес
16
Гомес
7
Пенья
5
Морено
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
5
Морено
14
Тригерос
10
Пино
10
Пино
14
Тригерос
Остались в запасе
Сельта
Вильярреал
36
Рубен Бланко
ВР
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сельта - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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