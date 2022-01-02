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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 02 января 2022
Бетис
02.01.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
36'
Я. Аспас (П)
45+2'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Сельта
90'
+3
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Ф. Серви
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Серви
90'
Замена
Нолито
️️️️
Я. Аспас
86'
Замена
Г. Вейга
️️️️
Б. Мендес
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Каналес
80'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
58'
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гуардадо
58'
Желтая карточка
В. Жозе
53'
Замена
Родри
️️️️
Д. Лайнес
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Аспас
32'
Желтая карточка
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
20
Серхио Каналес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Окай Йокушлу
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ПЗ
4
Денис Суарес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Набиль Фекир
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
3
Нолито
ЦФ
4
Хави Кастро
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
11
Алекс Морено
5
Бартра
4
Руис
2
Бельерин
10
Карвалью
18
Гуардадо
16
Лайнес
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
4-1-2-3
1
Дитуро
4
Айду
5
Йокушлу
23
Домингес
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
10
Серви
10
Аспас
77
Мина
18
Гуардадо
10
Фекир
10
Фекир
18
Гуардадо
16
Лайнес
10
Родри
10
Родри
16
Лайнес
20
Каналес
37
Тельо
37
Тельо
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
10
Серви
3
Фонтан
3
Фонтан
10
Серви
10
Мендес
10
Вейга
10
Вейга
10
Мендес
10
Аспас
3
Нолито
3
Нолито
10
Аспас
Остались в запасе
Бетис
Сельта
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
36
Рубен Бланко
ВР
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
4
Хави Кастро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
4
Хави Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Бетис - Сельта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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