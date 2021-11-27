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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Сельта
Алавес - Сельта: обзор матча 27 ноября 2021
Алавес
27.11.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
21'
Хоселу
11'
С. Мина
70'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Сельта
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Дуарте
88'
85'
Желтая карточка
Р. Тапиа
84'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Я. Аспас
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Понс
78'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Лум
78'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Мойя
78'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Э. Мендес
72'
70'
ГОЛ! 1:2!
Я. Аспас
68'
Пенальти не реализован!
Я. Аспас
66'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Мина
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
57'
56'
Замена
А. Солари
️️️️
Б. Мендес
56'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Д. Суарес
51'
Желтая карточка
Б. Мендес
46'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Нолито
Желтая карточка
Ф. Лежен
38'
Желтая карточка
Р. Дуарте
32'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
Пас отдал
Л. Риоха
21'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
К. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
4
Денис Суарес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
20
Агиррегабирия
8
Понс
21
Лум
20
Мойя
11
Риоха
7
Мендес
13
Хоселу
4-1-2-3
1
Дитуро
20
Васкес
4
Айду
14
Араужо
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
21
Лум
17
Пина
17
Пина
21
Лум
20
Мойя
5
Гарсия
5
Гарсия
20
Мойя
7
Мендес
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Мендес
5
Дуарте
14
Силла
14
Силла
5
Дуарте
8
Понс
11
Гуидетти
11
Гуидетти
8
Понс
10
Аспас
24
Мурильо
24
Мурильо
10
Аспас
4
Суарес
13
Тапиа
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
23
Солари
23
Солари
10
Мендес
77
Мина
91
Гальярдо
91
Гальярдо
77
Мина
3
Нолито
10
Серви
10
Серви
3
Нолито
Остались в запасе
Алавес
Сельта
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
10
Габриэль Вейга
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Остались в запасе
10
Габриэль Вейга
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Алавес - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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