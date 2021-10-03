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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Сельта
Эльче - Сельта: обзор матча 03 октября 2021
Эльче
03.10.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
49'
Д. Бенедетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Сельта
90'
+9
Желтая карточка
С. Мина
90'
+9
Желтая карточка
С. Мина
Желтая карточка
К. Касилья
90'
+8
Желтая карточка
К. Касилья
90'
+8
Желтая карточка
О. Маскарель
89'
89'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Р. Тапиа
Замена
П. Милья
️️️️
Д. Бенедетто
83'
82'
Желтая карточка
У. Мальо
72'
Желтая карточка
Н. Араужо
71'
Замена
А. Солари
️️️️
Д. Мурильо
71'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Б. Мендес
61'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ф. Бельтран
61'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Нолито
Желтая карточка
А. Барраган
58'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Лукас
57'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Хосан
57'
Замена
Хосема
️️️️
Д. Гонсалес
56'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Г. Верду
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бенедетто
Пас отдал
Фидель
49'
Желтая карточка
Хосан
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
7
Лукас
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
22
Мохика
3
Роко
5
Верду
19
Барраган
8
Маскарель
10
Гути
10
Фидель
17
Хосан
9
Бенедетто
7
Лукас
4-1-1-1-3
1
Дитуро
22
Мальо
24
Мурильо
14
Араужо
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
3
Нолито
Гонсалес
20
Хосема
20
Хосема
Гонсалес
5
Верду
16
Гонсалес
16
Гонсалес
5
Верду
17
Хосан
10
Пьятти
10
Пьятти
17
Хосан
9
Бенедетто
11
Милья
11
Милья
9
Бенедетто
7
Лукас
15
Бойе
15
Бойе
7
Лукас
13
Тапиа
5
Йокушлу
5
Йокушлу
13
Тапиа
8
Бельтран
4
Суарес
4
Суарес
8
Бельтран
24
Мурильо
23
Солари
23
Солари
24
Мурильо
3
Нолито
10
Серви
10
Серви
3
Нолито
10
Мендес
91
Гальярдо
91
Гальярдо
10
Мендес
Остались в запасе
Эльче
Сельта
13
Эдгар Бадия
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
20
Тете Моренте
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
20
Тете Моренте
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Эльче - Сельта
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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