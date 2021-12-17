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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эспаньол
Сельта - Эспаньол: обзор матча 17 декабря 2021
Сельта
17.12.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
3'
С. Мина
47'
Я. Аспас
82'
Д. Суарес
90+2'
Л. Морон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эспаньол
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Л. Морон
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Д. Вила
Желтая карточка
С. Мина
89'
87'
Замена
Д. Вила
️️️️
А. Педроса
Замена
Г. Вейга
️️️️
Б. Мендес
87'
Замена
Нолито
️️️️
Я. Аспас
84'
ГОЛ! 3:0!
Д. Суарес
Пас отдал
У. Мальо
82'
58'
Замена
М. Морланес
️️️️
О. Мелендо
58'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Я. Эррера
58'
Замена
Л. Морон
️️️️
Мигелон
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Суарес
47'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ф. Бельтран
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
Я. Аспас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
4
Денис Суарес
АП
8
Мигель Баэса
АП
3
Нолито
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
26
Альваро Гарсия
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
14
Араужо
22
Мальо
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
10
Серви
3-2-2-2-1
13
Лопес
14
Мигелон
21
Гомес
6
Кабрера
22
Видаль
17
Педроса
21
Эррера
10
Дардер
21
Мелендо
7
Пуадо
9
де Томас
10
Мендес
10
Вейга
10
Вейга
10
Мендес
8
Бельтран
4
Суарес
4
Суарес
8
Бельтран
10
Аспас
3
Нолито
3
Нолито
10
Аспас
17
Педроса
12
Вила
12
Вила
17
Педроса
21
Мелендо
8
Морланес
8
Морланес
21
Мелендо
21
Эррера
10
Меламед
10
Меламед
21
Эррера
14
Мигелон
80
Морон
80
Морон
14
Мигелон
Остались в запасе
Сельта
Эспаньол
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
26
Альваро Гарсия
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
26
Альваро Гарсия
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Сельта - Эспаньол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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