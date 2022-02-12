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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Сельта
Кадис - Сельта: обзор матча 12 февраля 2022
Кадис
12.02.2022, суббота, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Сельта
Желтая карточка
Л. Эрнандес
90'
+4
Желтая карточка
Й. Йонссон
88'
85'
Пенальти не реализован!
С. Мина
Желтая карточка
Х. Ледесма
82'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Т. Аларкон
80'
77'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Я. Аспас
76'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Д. Суарес
Замена
Лукас
️️️️
С. Санчес
64'
Замена
А. Переа
️️️️
Э. Лосано
64'
Замена
И. Альехо
️️️️
У. Идрисси
64'
52'
Желтая карточка
Х. Галан
46'
Замена
А. Солари
️️️️
Ф. Серви
25'
Желтая карточка
Ф. Серви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
4
Рубен Алькарас
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Денис Суарес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
7
Лукас
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
23
Чуст
23
Эрнандес
29
Акапо
6
Аларкон
4
Алькарас
11
Идрисси
25
Санчес
21
Негредо
11
Лосано
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Мальо
14
Араужо
4
Айду
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
10
Серви
6
Аларкон
16
Йонссон
16
Йонссон
6
Аларкон
11
Лосано
80
Переа
80
Переа
11
Лосано
11
Идрисси
14
Альехо
14
Альехо
11
Идрисси
25
Санчес
7
Лукас
7
Лукас
25
Санчес
10
Аспас
13
Тапиа
13
Тапиа
10
Аспас
10
Серви
23
Солари
23
Солари
10
Серви
4
Суарес
91
Гальярдо
91
Гальярдо
4
Суарес
Остались в запасе
Кадис
Сельта
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Кадис - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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