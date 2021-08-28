Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 28 августа 2021
Сельта
28.08.2021, суббота, 18:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
34'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетик
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
У. Симон
86'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
85'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Д. Айду
80'
74'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
Замена
А. Солари
️️️️
Р. Тапиа
70'
67'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
67'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Венцедор
Замена
Ф. Серви
️️️️
Нолито
64'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Д. Суарес
64'
Желтая карточка
Б. Мендес
52'
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
О. Сансет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
14
Араужо
4
Айду
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
4-2-3-1
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
26
Мартинес
18
Баленсиага
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
4
Суарес
8
Бельтран
8
Бельтран
4
Суарес
13
Тапиа
23
Солари
23
Солари
13
Тапиа
3
Нолито
10
Серви
10
Серви
3
Нолито
4
Айду
91
Гальярдо
91
Гальярдо
4
Айду
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
6
Саррага
6
Саррага
12
Венцедор
10
Муньяин
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Муньяин
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
36
Рубен Бланко
ВР
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Сельта - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Атлетик
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+