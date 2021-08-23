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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Сельта
Осасуна - Сельта: обзор матча 23 августа 2021
Осасуна
23.08.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Сельта
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Брашанац
83'
Замена
Х. Анхель
️️️️
М. Санчес
83'
Желтая карточка
Р. Торрес
80'
79'
Замена
Д. Айду
️️️️
К. Домингес
Желтая карточка
М. Санчес
77'
Замена
Л. Авила
️️️️
Р. Гарсия
74'
Замена
А. Будимир
️️️️
Кике
74'
70'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Д. Суарес
70'
Замена
А. Солари
️️️️
Б. Мендес
Замена
Р. Торрес
️️️️
Э. Барха
65'
61'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Нолито
56'
Желтая карточка
Р. Тапиа
Желтая карточка
Ойер
51'
51'
Желтая карточка
Нолито
Пенальти не реализован!
Р. Гарсия
48'
46'
Желтая карточка
К. Домингес
Желтая карточка
Д. Брашанац
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
20
Альфон Гонсалес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
23
Санчес
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
5
Брашанац
7
Монкайола
14
Гарсия
11
Барха
19
Кике
4-1-2-3
1
Дитуро
20
Васкес
14
Араужо
23
Домингес
22
Галан
13
Тапиа
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
23
Санчес
3
Анхель
3
Анхель
23
Санчес
5
Брашанац
24
Мартинес
24
Мартинес
5
Брашанац
11
Барха
10
Торрес
10
Торрес
11
Барха
14
Гарсия
6
Авила
6
Авила
14
Гарсия
19
Кике
17
Будимир
17
Будимир
19
Кике
23
Домингес
4
Айду
4
Айду
23
Домингес
4
Суарес
8
Бельтран
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
23
Солари
23
Солари
10
Мендес
3
Нолито
10
Серви
10
Серви
3
Нолито
Остались в запасе
Осасуна
Сельта
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
36
Рубен Бланко
ВР
20
Альфон Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
20
Альфон Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Осасуна - Сельта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
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