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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Райо Вальекано
Сельта - Райо Вальекано: обзор матча 05 февраля 2022
Сельта
05.02.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
12'
Б. Мендес
80'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Райо Вальекано
Замена
Н. Араужо
️️️️
Д. Суарес
90'
+2
Замена
А. Солари
️️️️
Ф. Серви
88'
Замена
Нолито
️️️️
Я. Аспас
88'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Ф. Бельтран
88'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
С. Мина
82'
82'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Э. Савельич
ГОЛ! 2:0!
Б. Мендес
Пас отдал
Д. Суарес
80'
66'
Замена
О. Валентин
️️️️
П. Сисс
65'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. Нтека
65'
Замена
И. Палазон
️️️️
М. Силла
38'
Желтая карточка
П. Сисс
34'
Желтая карточка
О. Трехо
13'
Замена
О. Трехо
️️️️
У. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Б. Мендес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
23
Домингес
22
Мальо
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
10
Серви
10
Аспас
77
Мина
4-3-2-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Савельич
24
Катена
13
Родригес
6
Сисс
14
Комесанья
8
Лопес
11
Нтека
18
Гарсия
14
Силла
4
Суарес
14
Араужо
14
Араужо
4
Суарес
77
Мина
13
Тапиа
13
Тапиа
77
Мина
10
Серви
23
Солари
23
Солари
10
Серви
8
Бельтран
91
Гальярдо
91
Гальярдо
8
Бельтран
10
Аспас
3
Нолито
3
Нолито
10
Аспас
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
8
Лопес
8
Трехо
8
Трехо
8
Лопес
14
Силла
7
Палазон
7
Палазон
14
Силла
11
Нтека
9
Фалькао
9
Фалькао
11
Нтека
24
Савельич
14
Гвардиола
14
Гвардиола
24
Савельич
Остались в запасе
Сельта
Райо Вальекано
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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