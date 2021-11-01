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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Сельта
Райо Вальекано - Сельта: обзор матча 01 ноября 2021
Райо Вальекано
01.11.2021, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Сельта
Замена
С. Гвардиола
️️️️
А. Гарсия
87'
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Валентин
87'
81'
Желтая карточка
Р. Тапиа
80'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Суарес
80'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Т. Гальярдо
Замена
Бебе
️️️️
Р. Фалькао
73'
Замена
Р. Нтека
️️️️
И. Палазон
73'
70'
Желтая карточка
Х. Фонтан
Желтая карточка
И. Палазон
69'
69'
Желтая карточка
Б. Мендес
Желтая карточка
О. Валентин
65'
Замена
О. Трехо
️️️️
У. Лопес
63'
61'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Х. Галан
61'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Бельтран
51'
Желтая карточка
А. Солари
45'
Желтая карточка
Х. Галан
23'
Замена
А. Солари
️️️️
С. Мина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Сельта
31
Гаиска Кампос
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
15
Мараш
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
8
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
9
Фалькао
4-1-1-2-2
1
Дитуро
20
Васкес
24
Мурильо
14
Араужо
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
91
Гальярдо
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
8
Лопес
8
Трехо
8
Трехо
8
Лопес
7
Палазон
11
Нтека
11
Нтека
7
Палазон
9
Фалькао
12
Бебе
12
Бебе
9
Фалькао
18
Гарсия
14
Гвардиола
14
Гвардиола
18
Гарсия
22
Галан
3
Фонтан
3
Фонтан
22
Галан
91
Гальярдо
5
Йокушлу
5
Йокушлу
91
Гальярдо
77
Мина
23
Солари
23
Солари
77
Мина
8
Бельтран
3
Нолито
3
Нолито
8
Бельтран
4
Суарес
10
Аспас
10
Аспас
4
Суарес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сельта
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
31
Гаиска Кампос
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
31
Гаиска Кампос
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Райо Вальекано - Сельта
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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