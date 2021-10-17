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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 17 октября 2021
Сельта
17.10.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
54'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Севилья
Желтая карточка
Я. Аспас
88'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Ф. Бельтран
81'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Нолито
73'
73'
Замена
М. Акунья
️️️️
Л. Окампос
73'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Хордан
66'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Р. Мир
62'
Желтая карточка
Х. Хордан
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мир
53'
Замена
Т. Делэни
️️️️
О. Торрес
53'
Замена
Сусо
️️️️
И. Ракитич
38'
Желтая карточка
Х. Навас
11'
Желтая карточка
И. Ракитич
Желтая карточка
Б. Мендес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
14
Оскар Родригес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Сусо
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
24
Мурильо
4
Айду
22
Мальо
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
3
Нолито
10
Аспас
3-1-4-1-1
37
Буну
16
Навас
4
Рекик
6
Аугустинссон
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
8
Торрес
8
Гудель
7
Окампос
17
Мир
8
Бельтран
91
Гальярдо
91
Гальярдо
8
Бельтран
3
Нолито
10
Серви
10
Серви
3
Нолито
7
Окампос
21
Акунья
21
Акунья
7
Окампос
8
Торрес
27
Делэни
27
Делэни
8
Торрес
19
Хордан
14
Родригес
14
Родригес
19
Хордан
17
Мир
9
Ламела
9
Ламела
17
Мир
11
Ракитич
10
Сусо
10
Сусо
11
Ракитич
Остались в запасе
Сельта
Севилья
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
Остались в запасе
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Сельта - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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