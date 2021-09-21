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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сельта
Леванте - Сельта: обзор матча 21 сентября 2021
Леванте
21.09.2021, вторник, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
66'
Я. Аспас
85'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сельта
Желтая карточка
Х. де Фрутос
90'
88'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Б. Мендес
Замена
А. Кантеро
️️️️
Х. Мирамон
87'
85'
ГОЛ! 0:2!
Б. Мендес
Пас отдал
С. Мина
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Пепелу
77'
77'
Замена
К. Домингес
️️️️
Я. Аспас
Замена
Д. Гомес
️️️️
Н. Радойя
73'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
П. Мартинес
73'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Р. Пьер
73'
Пенальти не реализован!
Р. Марти
72'
66'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
С. Мина
Желтая карточка
Х. Мирамон
59'
46'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ф. Серви
46'
Замена
Нолито
️️️️
Р. Тапиа
Желтая карточка
Р. Марти
9'
4'
Желтая карточка
Р. Тапиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
4
Денис Суарес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
3-2-2-2
25
Карденас
44
Пьер
21
Рубен Везо
22
Радойя
15
Франкеса
21
Мирамон
18
Пепелу
18
Мартинес
9
Марти
25
Моралес
4-1-1-1-3
1
Дитуро
22
Мальо
14
Араужо
24
Мурильо
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
10
Серви
18
Пепелу
17
Вукчевич
17
Вукчевич
18
Пепелу
18
Мартинес
16
Мелеро
16
Мелеро
18
Мартинес
21
Мирамон
21
Кантеро
21
Кантеро
21
Мирамон
44
Пьер
19
де Фрутос
19
де Фрутос
44
Пьер
22
Радойя
99
Гомес
99
Гомес
22
Радойя
10
Аспас
23
Домингес
23
Домингес
10
Аспас
10
Мендес
5
Йокушлу
5
Йокушлу
10
Мендес
10
Серви
4
Суарес
4
Суарес
10
Серви
13
Тапиа
3
Нолито
3
Нолито
13
Тапиа
Остались в запасе
Леванте
Сельта
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Леванте - Сельта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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