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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Кадис
Сельта - Кадис: обзор матча 17 сентября 2021
Сельта
17.09.2021, пятница, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Кадис
65'
С. Мина
38'
Э. Лосано
43'
Л. Эспино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Кадис
Желтая карточка
Б. Мендес
89'
83'
Замена
А. Негредо
️️️️
С. Санчес
Желтая карточка
Р. Тапиа
74'
72'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Фали
72'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Р. Собрино
72'
Замена
Алекс
️️️️
А. Бастида
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
А. Солари
66'
ГОЛ! 1:2!
С. Мина
65'
61'
Желтая карточка
Т. Аларкон
56'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Э. Лосано
53'
Желтая карточка
В. Ароян
Желтая карточка
Т. Гальярдо
49'
46'
Желтая карточка
Р. Собрино
Замена
Нолито
️️️️
Д. Суарес
46'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Х. Фонтан
46'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Ф. Серви
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Л. Эспино
43'
Пенальти не реализован!
С. Санчес
38'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лосано
Пас отдал
Т. Аларкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
8
Алекс
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
24
Мурильо
3
Фонтан
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
23
Солари
10
Аспас
77
Мина
10
Серви
3-3-1-1-2
23
Ледесма
33
Ароян
23
Чуст
3
Фали
20
Карселен
6
Аларкон
18
Эспино
28
Бастида
25
Санчес
19
Собрино
11
Лосано
23
Солари
8
Бельтран
8
Бельтран
23
Солари
3
Фонтан
10
Мендес
10
Мендес
3
Фонтан
4
Суарес
3
Нолито
3
Нолито
4
Суарес
10
Серви
91
Гальярдо
91
Гальярдо
10
Серви
11
Лосано
15
Арсамендия
15
Арсамендия
11
Лосано
3
Фали
16
Йонссон
16
Йонссон
3
Фали
19
Собрино
18
Осмайич
18
Осмайич
19
Собрино
28
Бастида
8
Алекс
8
Алекс
28
Бастида
25
Санчес
21
Негредо
21
Негредо
25
Санчес
Остались в запасе
Сельта
Кадис
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Сельта - Кадис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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