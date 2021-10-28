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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 28 октября 2021
Сельта
28.10.2021, четверг, 20:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
55'
А. Исак
80'
А. Элустондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
Замена
Н. Араужо
️️️️
Д. Айду
89'
84'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Муньос
80'
ГОЛ! 0:2!
А. Элустондо
Пас отдал
Б. Турриэнтес
Замена
А. Солари
️️️️
Д. Суарес
79'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
У. Мальо
78'
78'
Замена
Х. Лобете
️️️️
А. Исак
Замена
Ф. Серви
️️️️
Ф. Бельтран
68'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Нолито
68'
66'
Замена
И. Субельдия
️️️️
А. Янузай
66'
Замена
А. Серлот
️️️️
Порту
65'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Д. Сильва
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Желтая карточка
Ф. Бельтран
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
24
Мурильо
22
Мальо
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
4-2-3-1
13
Райан
2
Сальдуа
6
Элустондо
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
24
Янузай
21
Сильва
10
Порту
9
Исак
4
Айду
14
Араужо
14
Араужо
4
Айду
3
Нолито
13
Тапиа
13
Тапиа
3
Нолито
4
Суарес
23
Солари
23
Солари
4
Суарес
22
Мальо
91
Гальярдо
91
Гальярдо
22
Мальо
8
Бельтран
10
Серви
10
Серви
8
Бельтран
24
Янузай
5
Субельдия
5
Субельдия
24
Янузай
3
Муньос
15
Рико
15
Рико
3
Муньос
21
Сильва
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
21
Сильва
9
Исак
24
Лобете
24
Лобете
9
Исак
10
Порту
9
Серлот
9
Серлот
10
Порту
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
36
Рубен Бланко
ВР
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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