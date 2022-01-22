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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 22 января 2022
Севилья
22.01.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
71'
А. Гомес
74'
О. Торрес
37'
Ф. Серви
40'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Сельта
Желтая карточка
Н. Гудель
83'
82'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Мина
77'
Замена
А. Солари
️️️️
Б. Мендес
76'
Желтая карточка
Д. Мурильо
ГОЛ! 2:2!
О. Торрес
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Гомес
Пас отдал
Х. Корона
71'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Корона
71'
66'
Желтая карточка
Р. Тапиа
65'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Серви
65'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Д. Суарес
64'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Д. Айду
Замена
А. Гомес
️️️️
Фернандо
46'
Замена
И. Ромеро
️️️️
Р. Мир
46'
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Б. Мендес
37'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Серви
31'
Желтая карточка
Д. Суарес
23'
Желтая карточка
Ф. Серви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
21
Акунья
34
Карлос
4
Рекик
29
Монтиэль
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
17
Корона
17
Мир
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Мальо
4
Айду
14
Араужо
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
10
Серви
17
Корона
8
Гудель
8
Гудель
17
Корона
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
5
Фернандо
10
Гомес
10
Гомес
5
Фернандо
17
Мир
9
Ромеро
9
Ромеро
17
Мир
4
Айду
24
Мурильо
24
Мурильо
4
Айду
4
Суарес
13
Тапиа
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
23
Солари
23
Солари
10
Мендес
10
Серви
3
Нолито
3
Нолито
10
Серви
77
Мина
91
Гальярдо
91
Гальярдо
77
Мина
Остались в запасе
Севилья
Сельта
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Севилья - Сельта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Okko
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