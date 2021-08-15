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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 15 августа 2021
Сельта
15.08.2021, воскресенье, 18:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
59'
Я. Аспас (П)
23'
А. Корреа
64'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетико
90'
+8
Желтая карточка
Х. Хименес
Желтая карточка
Я. Аспас
90'
+8
90'
+7
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Я. Карраско
Красная карточка
У. Мальо
90'
+6
90'
+6
Красная карточка
М. Эрмосо
90'
+2
Желтая карточка
Я. Карраско
Желтая карточка
Х. Фонтан
90'
Замена
М. Баэса
️️️️
Х. Галан
89'
Желтая карточка
А. Солари
86'
82'
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Льоренте
Желтая карточка
Д. Суарес
77'
Замена
А. Солари
️️️️
Р. Тапиа
75'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Б. Мендес
75'
66'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Т. Лемар
65'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Коке
65'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Корреа
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Корреа
Пас отдал
С. Ньигес
Замена
Ф. Серви
️️️️
Нолито
62'
61'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Аспас
59'
57'
Желтая карточка
М. Льоренте
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Пас отдал
Т. Лемар
11'
Желтая карточка
Т. Лемар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
23
Карлос Домингес
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
14
Араужо
3
Фонтан
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
3
Нолито
3-4-3
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
8
Ньигес
6
Коке
19
Кондогбиа
14
Льоренте
10
Корреа
18
Лемар
10
Карраско
10
Мендес
8
Бельтран
8
Бельтран
10
Мендес
22
Галан
8
Баэса
8
Баэса
22
Галан
13
Тапиа
23
Солари
23
Солари
13
Тапиа
3
Нолито
10
Серви
10
Серви
3
Нолито
14
Льоренте
6
Лоди
6
Лоди
14
Льоренте
6
Коке
2
Триппьер
2
Триппьер
6
Коке
10
Карраско
24
Врсалько
24
Врсалько
10
Карраско
18
Лемар
7
Де Пауль
7
Де Пауль
18
Лемар
10
Корреа
9
Суарес
9
Суарес
10
Корреа
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
36
Рубен Бланко
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Карлос Домингес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
13
Иво Грбич
ВР
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Карлос Домингес
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
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