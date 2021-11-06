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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 06 ноября 2021
Сельта
06.11.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
3 : 3
Завершен
Барселона
52'
Я. Аспас
74'
Нолито
90+6'
Я. Аспас
5'
А. Фати
18'
С. Бускетс
34'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Барселона
90'
+6
Желтая карточка
Ф. де Йонг
ГОЛ! 3:3!
Я. Аспас
Пас отдал
Х. Галан
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
М. тер Стеген
88'
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 2:3!
Нолито
Пас отдал
Ф. Серви
74'
Замена
Н. Араужо
️️️️
Д. Мурильо
70'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Р. Тапиа
65'
59'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Н. Гонсалес
Желтая карточка
Р. Тапиа
55'
ГОЛ! 1:3!
Я. Аспас
52'
48'
Замена
Р. Араухо
️️️️
Э. Гарсия
48'
Замена
А. Бальде
️️️️
А. Фати
Замена
К. Васкес
️️️️
У. Мальо
47'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
А. Солари
47'
45'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
А. Солари
37'
34'
ГОЛ! 0:3!
М. Депай
Пас отдал
Ж. Альба
29'
Желтая карточка
Э. Гарсия
18'
ГОЛ! 0:2!
С. Бускетс
Пас отдал
Н. Гонсалес
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Фати
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Сельта
31
Гаиска Кампос
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
10
Эз Абде
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
24
Мурильо
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
23
Солари
3
Нолито
10
Аспас
91
Гальярдо
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
30
Мингеса
24
Гарсия
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
6
Гонсалес
6
Гави
21
де Йонг
31
Фати
10
Депай
24
Мурильо
14
Араужо
14
Араужо
24
Мурильо
22
Мальо
20
Васкес
20
Васкес
22
Мальо
23
Солари
8
Бельтран
8
Бельтран
23
Солари
13
Тапиа
10
Серви
10
Серви
13
Тапиа
31
Фати
3
Бальде
3
Бальде
31
Фати
24
Гарсия
33
Араухо
33
Араухо
24
Гарсия
6
Гонсалес
10
Пуч
10
Пуч
6
Гонсалес
Остались в запасе
Сельта
Барселона
31
Гаиска Кампос
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
10
Эз Абде
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Остались в запасе
31
Гаиска Кампос
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
10
Эз Абде
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Серхи Бархуан
Статистика матча Сельта - Барселона
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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