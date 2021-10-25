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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сельта
Хетафе - Сельта: обзор матча 25 октября 2021
Хетафе
25.10.2021, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 3
Завершен
Сельта
55'
С. Мина
58'
Я. Аспас
73'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сельта
83'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Желтая карточка
Э. Кабако
82'
Красная карточка
Чема
81'
Желтая карточка
Д. Суарес
81'
80'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Суарес
73'
ГОЛ! 0:3!
С. Мина
Пас отдал
Т. Гальярдо
72'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Я. Аспас
71'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Нолито
67'
Замена
Н. Араужо
️️️️
Д. Айду
Замена
С. Митрович
️️️️
К. Аленья
67'
Красная карточка
Д. Джене
63'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Д. Тимор
60'
58'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Б. Мендес
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
Б. Мендес
Замена
Э. Унал
️️️️
С. Рамирес
45'
+1
42'
Желтая карточка
Д. Айду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Флорентину
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Энес Унал
ЦФ
21
Хосе Масиас
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
5
Уго Сотело
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4-2-3-1
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
4
Куэнка
22
Суарес
24
Тимор
12
Флорентину
88
Максимович
8
Арамбарри
10
Аленья
19
Рамирес
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Мальо
24
Мурильо
4
Айду
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
10
Аленья
23
Митрович
23
Митрович
10
Аленья
19
Рамирес
20
Унал
20
Унал
19
Рамирес
24
Тимор
9
Поведа
9
Поведа
24
Тимор
4
Айду
14
Араужо
14
Араужо
4
Айду
4
Суарес
5
Йокушлу
5
Йокушлу
4
Суарес
10
Аспас
10
Серви
10
Серви
10
Аспас
3
Нолито
91
Гальярдо
91
Гальярдо
3
Нолито
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Хосе Масиас
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
36
Рубен Бланко
ВР
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
5
Уго Сотело
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Хосе Масиас
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Фернандо Медрано
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
5
Уго Сотело
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Хетафе - Сельта
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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