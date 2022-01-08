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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 08 января 2022
Реал Сосьедад
08.01.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
13'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
Желтая карточка
М. Мерино
90'
+1
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
88'
80'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Д. Суарес
Замена
Х. Гуриди
️️️️
Рафинья
78'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
78'
Замена
Х. Лобете
️️️️
А. Янузай
78'
73'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
72'
Желтая карточка
Я. Аспас
Желтая карточка
А. Элустондо
64'
58'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Серви
Желтая карточка
Порту
43'
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
39'
30'
Желтая карточка
С. Мина
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
12
Рафинья
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Сельта
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
3
Муньос
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Горосабель
12
Рафинья
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
24
Янузай
9
Исак
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Мальо
4
Айду
14
Араужо
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
10
Аспас
77
Мина
10
Серви
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
12
Рафинья
18
Гуриди
18
Гуриди
12
Рафинья
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
24
Янузай
24
Лобете
24
Лобете
24
Янузай
10
Серви
3
Нолито
3
Нолито
10
Серви
4
Суарес
91
Гальярдо
91
Гальярдо
4
Суарес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Остались в запасе
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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