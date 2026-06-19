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  • Агент Барбоза: «Мартинес боится заменой нанести Роналду психологическую травму»

Агент Барбоза: «Мартинес боится заменой нанести Роналду психологическую травму»

Сегодня, 09:48
3

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что сборная Португалии находится в зависсимости от нападающего Криштиану Роналду.

В матче 1-го тура на ЧМ-2026 национальная команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1).

«Мы очень плохо играли в матче с Конго и, на мой взгляд, не заслужили даже ничьей. Это был самый плохой наш матч за последние десять лет, который я помню.

Что касается Криштиану, то, по моему мнению, ему не место в основном составе. И у меня большие опасения, что эго Роналду может помешать Португалии выиграть чемпионат мира.

На мой взгляд, пока он находится на футбольном поле, команда остается вдесятером. А самое обидное для меня – это то, что сборная может играть намного лучше, но рискует не выйти из группы, если все так продолжится.

При этом Португалия реально может претендовать на победу на мировом первенстве. В сборной, помимо Криштиану, есть другие варианты в нападении – Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш и Рафаэл Леау, которые могут играть более разнообразно.

Но пока команда находится в зависимости от Роналду, которого боится заменить Роберто Мартинес, чтобы не нанести ему психологическую травму. Остается надеяться, что произойдут изменения, иначе португальцев ждет большое разочарование», – сказал Барбоза.

  • 41-летний Роналду провел полный матч против ДР Конго.
  • Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном 23 июня. Начало в 20:00 мск.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира ДР Конго Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Цугундeр
1781858618
А вот моё мнение.. Вы доведёте Гения. Выйдет и порвёт.
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Cleaner
1781860005
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ??????????????????????????????? Да так Роналду лет до семидесяти по полю в сборной Португалии ковылять будет! Ну РЖУ ни могу!!!...((
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Томик
1781861912
Как бы так повежливее ответить на это... РАСКАТАЛИ ГУБУ!!! Он что, свято уверовал в то, что единственное, что мешает великой португальской команде стать чемпионами мира - присутствие в составе Роналду? Да вам бы из группы выйти, чемпионы хреновы.
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