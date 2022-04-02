Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 02 апреля 2022
Сельта
02.04.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Реал
53'
Нолито
19'
К. Бензема (П)
69'
К. Бензема (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Реал
85'
Замена
Начо
️️️️
Э. Милитао
85'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
Замена
О. Пинеда
️️️️
Б. Мендес
81'
74'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
Замена
С. Мина
️️️️
Нолито
72'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Ф. Бельтран
72'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Бензема
64'
Пенальти не реализован!
К. Бензема
61'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
61'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
Замена
Ф. Серви
️️️️
Т. Гальярдо
60'
Желтая карточка
Д. Мурильо
57'
ГОЛ! 1:1!
Нолито
Пас отдал
Х. Галан
53'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
40'
Желтая карточка
Х. Галан
36'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
31
Гаиска Кампос
ВР
13
Cesar Fernandez
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
24
Мурильо
20
Васкес
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
91
Гальярдо
10
Аспас
3
Нолито
3-1-2-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
8
Бельтран
13
Тапиа
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Мендес
25
Пинеда
25
Пинеда
10
Мендес
91
Гальярдо
10
Серви
10
Серви
91
Гальярдо
3
Нолито
77
Мина
77
Мина
3
Нолито
3
Милитао
6
Начо
6
Начо
3
Милитао
17
Васкес
14
Карвахаль
14
Карвахаль
17
Васкес
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
Остались в запасе
Сельта
Реал
36
Рубен Бланко
ВР
31
Гаиска Кампос
ВР
13
Cesar Fernandez
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
31
Гаиска Кампос
ВР
13
Cesar Fernandez
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Аугусто Солари
ПВ
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сельта - Реал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Реал
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
2
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+