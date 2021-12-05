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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 05 декабря 2021
Сельта
05.12.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
11'
Я. Аспас
19'
У. Дуро
53'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Валенсия
Желтая карточка
Нолито
90'
+5
84'
Замена
Ю. Муса
️️️️
У. Дуро
83'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Э. Кошта
83'
Замена
М. Андре
️️️️
М. Гомес
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Н. Араужо
74'
73'
Замена
А. Латорре
️️️️
К. Пиччини
Замена
А. Солари
️️️️
Ф. Серви
58'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Бельтран
57'
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Луис Гайя
52'
Замена
У. Рачич
️️️️
К. Куандреди
51'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
36'
Желтая карточка
М. Гомес
19'
ГОЛ! 1:1!
У. Дуро
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Я. Аспас
16'
Желтая карточка
Я. Аспас
12'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Б. Мендес
11'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
4
Денис Суарес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
80
Юнус Муса
ПВ
23
Джейсон
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
14
Араужо
20
Васкес
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
10
Серви
3-1-3-1-2
24
Силлессен
12
Пиччини
15
Альдрете
14
Гайя
22
Гильямон
10
Васс
88
Куандреди
18
Солер
11
Кошта
9
Гомес
9
Дуро
14
Араужо
24
Мурильо
24
Мурильо
14
Араужо
10
Аспас
13
Тапиа
13
Тапиа
10
Аспас
10
Серви
23
Солари
23
Солари
10
Серви
8
Бельтран
3
Нолито
3
Нолито
8
Бельтран
88
Куандреди
10
Рачич
10
Рачич
88
Куандреди
12
Пиччини
3
Латорре
3
Латорре
12
Пиччини
11
Кошта
11
Гедеш
11
Гедеш
11
Кошта
9
Дуро
80
Муса
80
Муса
9
Дуро
9
Гомес
10
Андре
10
Андре
9
Гомес
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Сельта - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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