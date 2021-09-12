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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 12 сентября 2021
Реал
12.09.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
5 : 2
Завершен
Сельта
24'
К. Бензема
47'
К. Бензема
54'
Винисиус
72'
Э. Камавинга
87'
К. Бензема (П)
4'
С. Мина
31'
Ф. Серви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сельта
90'
Замена
Д. Айду
️️️️
Д. Мурильо
Замена
Марсело
️️️️
М. Гутьеррес
89'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
89'
ГОЛ с пенальти! 5:2!
К. Бензема
87'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Модрич
79'
ГОЛ! 4:2!
Э. Камавинга
72'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Э. Азар
66'
63'
Желтая карточка
А. Солари
63'
Желтая карточка
Н. Араужо
63'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Мина
63'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Серви
Желтая карточка
Винисиус
55'
ГОЛ! 3:2!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
54'
53'
Замена
А. Солари
️️️️
Б. Мендес
ГОЛ! 2:2!
К. Бензема
Пас отдал
М. Гутьеррес
47'
46'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Р. Тапиа
43'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Желтая карточка
Начо
32'
31'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Серви
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Вальверде
24'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
Я. Аспас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Гутьеррес
6
Начо
3
Милитао
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Азар
9
Бензема
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Мальо
14
Араужо
24
Мурильо
22
Галан
13
Тапиа
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
10
Серви
3
Гутьеррес
12
Марсело
12
Марсело
3
Гутьеррес
10
Азар
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Азар
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
20
Модрич
10
Асенсио
10
Асенсио
20
Модрич
24
Мурильо
4
Айду
4
Айду
24
Мурильо
13
Тапиа
8
Бельтран
8
Бельтран
13
Тапиа
10
Мендес
23
Солари
23
Солари
10
Мендес
10
Серви
3
Нолито
3
Нолито
10
Серви
77
Мина
91
Гальярдо
91
Гальярдо
77
Мина
Остались в запасе
Реал
Сельта
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Реал - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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