Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 20 марта 2022
Сельта
20.03.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Бетис
Желтая карточка
Х. Фонтан
90'
+4
90'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
90'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
О. Пинеда
️️️️
Ф. Бельтран
86'
83'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
С. Каналес
81'
Желтая карточка
В. Карвалью
76'
Замена
Хоакин
️️️️
Хуанми
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Мина
72'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Н. Араужо
68'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Нолито
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
4
Айду
14
Араужо
3
Фонтан
22
Мальо
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
4-1-2-1-2
1
Браво
2
Бельерин
2
Пеццелла
5
Бартра
33
Миранда
10
Карвалью
24
Акуоку
2
Родригес
20
Каналес
7
Иглесиас
7
Хуанми
14
Араужо
24
Мурильо
24
Мурильо
14
Араужо
3
Нолито
13
Тапиа
13
Тапиа
3
Нолито
8
Бельтран
25
Пинеда
25
Пинеда
8
Бельтран
77
Мина
91
Гальярдо
91
Гальярдо
77
Мина
20
Каналес
16
Лайнес
16
Лайнес
20
Каналес
7
Хуанми
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Хуанми
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Сельта
Бетис
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Родри
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Аугусто Солари
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Родри
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сельта - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Бетис
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+