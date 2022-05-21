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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 21 мая 2022
Валенсия
21.05.2022, суббота, 18:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
28'
М. Гомес
60'
Н. Араужо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Сельта
85'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Б. Мендес
Замена
У. Рачич
️️️️
М. Дьякаби
84'
79'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
Замена
Ю. Муса
️️️️
М. Гомес
78'
70'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Нолито
70'
Замена
О. Пинеда
️️️️
К. Васкес
Замена
Г. Гедеш
️️️️
М. Андре
68'
Желтая карточка
Т. Корреа
64'
Желтая карточка
Д. Фулкье
63'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Араужо
60'
52'
Желтая карточка
Б. Мендес
52'
Замена
Г. Вейга
️️️️
А. Солари
Замена
Д. Черышев
️️️️
Б. Хиль
46'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Галан
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
М. Андре
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
9
Марио Домингес
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
10
Габриэль Вейга
ЦП
3-2-2-1-2
1
Хауме
20
Фулкье
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
14
Корреа
18
Солер
6
Мориба
17
Хиль
9
Гомес
10
Андре
4-3-3
1
Дитуро
20
Васкес
4
Айду
14
Араужо
22
Галан
23
Солари
4
Суарес
10
Мендес
91
Гальярдо
10
Аспас
3
Нолито
4
Дьякаби
10
Рачич
10
Рачич
4
Дьякаби
10
Андре
11
Гедеш
11
Гедеш
10
Андре
17
Хиль
90
Черышев
90
Черышев
17
Хиль
9
Гомес
80
Муса
80
Муса
9
Гомес
10
Мендес
3
Фонтан
3
Фонтан
10
Мендес
3
Нолито
24
Мурильо
24
Мурильо
3
Нолито
23
Солари
10
Вейга
10
Вейга
23
Солари
20
Васкес
25
Пинеда
25
Пинеда
20
Васкес
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
24
Яспер Силлессен
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
9
Марио Домингес
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
9
Марио Домингес
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Валенсия - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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