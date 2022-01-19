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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Осасуна
Сельта - Осасуна: обзор матча 19 января 2022
Сельта
19.01.2022, среда, 21:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
29'
У. Мальо
38'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Осасуна
90'
+2
Желтая карточка
И. Видаль
84'
Желтая карточка
И. Бенито
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Серви
79'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Ф. Бельтран
79'
79'
Замена
М. Санчес
️️️️
Р. Гарсия
79'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Х. Анхель
78'
Замена
И. Бенито
️️️️
Э. Барха
Замена
А. Солари
️️️️
Б. Мендес
71'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Мина
71'
69'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
68'
Замена
Л. Авила
️️️️
Л. Торро
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Д. Суарес
60'
ГОЛ! 2:0!
С. Мина
Пас отдал
Я. Аспас
38'
Желтая карточка
Х. Галан
31'
ГОЛ! 1:0!
У. Мальо
Пас отдал
Ф. Серви
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
АП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Унаи Дуфур
ЦЗ
3
Хуан Крус
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
25
Орбелин Пинеда
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
36
Дарио Рамос
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
14
Араужо
22
Мальо
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
10
Серви
77
Мина
10
Аспас
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Видаль
5
Дуфур
3
Крус
3
Анхель
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
11
Барха
17
Будимир
4
Суарес
13
Тапиа
13
Тапиа
4
Суарес
8
Бельтран
5
Йокушлу
5
Йокушлу
8
Бельтран
10
Мендес
23
Солари
23
Солари
10
Мендес
77
Мина
91
Гальярдо
91
Гальярдо
77
Мина
10
Серви
3
Нолито
3
Нолито
10
Серви
14
Гарсия
23
Санчес
23
Санчес
14
Гарсия
3
Анхель
10
Торрес
10
Торрес
3
Анхель
11
Барха
7
Бенито
7
Бенито
11
Барха
6
Торро
6
Авила
6
Авила
6
Торро
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
25
Орбелин Пинеда
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Хуан Перес
ВР
36
Дарио Рамос
ВР
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
25
Орбелин Пинеда
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
36
Дарио Рамос
ВР
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Сельта - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Балаидос
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