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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 17 апреля 2022
Атлетик
17.04.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
11'
Я. Аспас
37'
Ф. Бельтран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Сельта
90'
+3
Желтая карточка
Р. Тапиа
90'
+1
Замена
К. Домингес
️️️️
Д. Айду
88'
Замена
А. Солари
️️️️
Д. Суарес
73'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Ф. Серви
72'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
К. Васкес
72'
Замена
Нолито
️️️️
С. Мина
Замена
Н. Серрано
️️️️
А. Вильялибре
72'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Муньяин
68'
Желтая карточка
И. Муньяин
62'
51'
Желтая карточка
К. Васкес
Замена
О. Саррага
️️️️
М. Весга
46'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
46'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
О. Сансет
46'
Желтая карточка
А. Петха
41'
37'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бельтран
Пас отдал
Д. Суарес
11'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Б. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
АП
4
Денис Суарес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
3
Вивиан
18
Петха
6
Весга
12
Венцедор
10
Муньяин
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
4-1-2-3
1
Дитуро
20
Васкес
4
Айду
14
Араужо
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
10
Серви
6
Весга
6
Саррага
6
Саррага
6
Весга
Вильялибре
22
Серрано
22
Серрано
Вильялибре
8
Сансет
10
Уильямс
10
Уильямс
8
Сансет
10
Муньяин
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
4
Айду
23
Домингес
23
Домингес
4
Айду
20
Васкес
24
Мурильо
24
Мурильо
20
Васкес
10
Серви
13
Тапиа
13
Тапиа
10
Серви
4
Суарес
23
Солари
23
Солари
4
Суарес
77
Мина
3
Нолито
3
Нолито
77
Мина
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетик - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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