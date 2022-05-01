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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Сельта
Гранада - Сельта: обзор матча 01 мая 2022
Гранада
01.05.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
90+2'
Л. Милья
72'
А. Пуэртас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Сельта
ГОЛ! 1:1!
Л. Милья
Пас отдал
Д. Мачис
90'
+2
Желтая карточка
Х. Молина
90'
+1
88'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Я. Аспас
Замена
С. Ариас
️️️️
А. Пуэртас
82'
Замена
М. Аресо
️️️️
Л. Суарес
82'
77'
Замена
К. Домингес
️️️️
Н. Араужо
77'
Замена
Г. Вейга
️️️️
С. Мина
Замена
Х. Молина
️️️️
С. Барсия
76'
Замена
М. Гоналон
️️️️
М. Узуни
76'
72'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Пуэртас
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Монторо
63'
56'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ф. Бельтран
55'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Серви
53'
Желтая карточка
М. Дитуро
48'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
30'
Желтая карточка
Х. Галан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
31
Гаиска Кампос
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
10
Габриэль Вейга
ЦП
4
Денис Суарес
АП
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
3-3-3-1
81
Максимиану
18
Эскудеро
22
Барсия
5
Санчес
18
Петрович
6
Милья
19
Монторо
10
Узуни
10
Кольядо
7
Пуэртас
97
Суарес
4-1-1-1-3
1
Дитуро
20
Васкес
14
Араужо
4
Айду
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
10
Серви
7
Пуэртас
4
Ариас
4
Ариас
7
Пуэртас
10
Узуни
25
Гоналон
25
Гоналон
10
Узуни
19
Монторо
11
Мачис
11
Мачис
19
Монторо
22
Барсия
19
Молина
19
Молина
22
Барсия
97
Суарес
19
Аресо
19
Аресо
97
Суарес
14
Араужо
23
Домингес
23
Домингес
14
Араужо
77
Мина
10
Вейга
10
Вейга
77
Мина
8
Бельтран
4
Суарес
4
Суарес
8
Бельтран
10
Серви
3
Нолито
3
Нолито
10
Серви
10
Аспас
91
Гальярдо
91
Гальярдо
10
Аспас
Остались в запасе
Гранада
Сельта
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Коке Каррильо
ВР
31
Гаиска Кампос
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
31
Гаиска Кампос
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Гранада - Сельта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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