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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Сельта
Мальорка - Сельта: обзор матча 10 декабря 2021
Мальорка
10.12.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Сельта
90'
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Л. Кан Ин
90'
Замена
А. Седлар
️️️️
И. Руис де Галаррета
89'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
82'
Желтая карточка
Д. Родригес
80'
72'
Замена
Нолито
️️️️
Д. Суарес
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Санчес
69'
Замена
Анхель
️️️️
Абдон
56'
45'
+6
Желтая карточка
К. Васкес
Желтая карточка
Х. Коста
42'
19'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Мина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
4
Денис Суарес
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
5
Уго Сотело
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-3-2-1
1
Рейна
24
Коста
4
Руссо
24
Вальент
24
Маффео
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
7
Кан Ин
14
Родригес
9
Абдон
4-1-1-2-2
1
Дитуро
20
Васкес
4
Айду
14
Араужо
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Серви
16
Руис де Галаррета
15
Седлар
15
Седлар
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
14
Кубо
14
Кубо
6
Санчес
7
Кан Ин
14
Ниньо
14
Ниньо
7
Кан Ин
9
Абдон
9
Анхель
9
Анхель
9
Абдон
77
Мина
91
Гальярдо
91
Гальярдо
77
Мина
4
Суарес
3
Нолито
3
Нолито
4
Суарес
Остались в запасе
Мальорка
Сельта
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
10
Габриэль Вейга
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
5
Уго Сотело
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
Остались в запасе
10
Габриэль Вейга
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
5
Уго Сотело
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Мальорка - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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