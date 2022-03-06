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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Мальорка
Сельта - Мальорка: обзор матча 06 марта 2022
Сельта
06.03.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
4 : 3
Завершен
Мальорка
13'
Т. Гальярдо
25'
Д. Суарес
61'
Я. Аспас
90+6'
Я. Аспас (П)
17'
Д. Гонсалес
49'
Д. Айду (АГ)
87'
С. Севилья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Мальорка
90'
+8
Красная карточка
М. Рейна
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Я. Аспас
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Анхель
90'
+3
Желтая карточка
Р. Батталья
87'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
С. Севилья
Вторая желтая
У. Мальо
86'
Желтая карточка
Б. Мендес
82'
80'
Желтая карточка
А. Раильо
79'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Д. Родригес
79'
Замена
Р. Батталья
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
У. Мальо
78'
Замена
А. Солари
️️️️
Ф. Серви
74'
Желтая карточка
Р. Тапиа
71'
67'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Т. Кубо
67'
Замена
Анхель
️️️️
Д. Гонсалес
67'
Замена
С. Севилья
️️️️
И. Баба
66'
Желтая карточка
В. Мурики
Замена
С. Мина
️️️️
Т. Гальярдо
63'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Ф. Бельтран
63'
ГОЛ! 3:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Ф. Серви
61'
49'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Айду
ГОЛ! 2:1!
Д. Суарес
Пас отдал
Я. Аспас
25'
17'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гонсалес
Пас отдал
Х. Коста
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
13'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Абдон
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
14
Араужо
22
Мальо
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
91
Гальярдо
10
Аспас
10
Серви
3-2-2-2-1
15
Серхио Рико
20
Гонсалес
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
24
Коста
6
Санчес
14
Баба
14
Кубо
14
Родригес
19
Мурики
8
Бельтран
13
Тапиа
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Серви
23
Солари
23
Солари
10
Серви
91
Гальярдо
77
Мина
77
Мина
91
Гальярдо
14
Баба
8
Севилья
8
Севилья
14
Баба
6
Санчес
6
Батталья
6
Батталья
6
Санчес
14
Кубо
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Кубо
14
Родригес
14
Ниньо
14
Ниньо
14
Родригес
20
Гонсалес
9
Анхель
9
Анхель
20
Гонсалес
Остались в запасе
Сельта
Мальорка
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Мальорка
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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