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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леванте
Сельта - Леванте: обзор матча 21 февраля 2022
Сельта
21.02.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
67'
Ф. Серви
82'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Леванте
90'
+2
Желтая карточка
Х. де Фрутос
Желтая карточка
Я. Аспас
90'
87'
Желтая карточка
Р. Марти
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Мина
86'
85'
Замена
К. Клер
️️️️
Сон
82'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марти
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Ф. Серви
77'
75'
Замена
М. Мальса
️️️️
Г. Мелеро
75'
Замена
А. Кантеро
️️️️
М. Касерес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Серви
Пас отдал
Х. Галан
67'
Замена
К. Домингес
️️️️
Д. Суарес
63'
Замена
О. Пинеда
️️️️
Н. Араужо
63'
62'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Х. Луис Моралес
62'
Замена
Р. Марти
️️️️
Д. Гомес
Желтая карточка
Ф. Серви
57'
55'
Желтая карточка
Д. Карденас
Желтая карточка
Н. Араужо
45'
40'
Желтая карточка
М. Касерес
25'
Желтая карточка
Г. Мелеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
14
Араужо
22
Мальо
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
10
Серви
3-2-2-1-2
25
Карденас
44
Пьер
6
Дуарте
4
Касерес
17
Сон
21
Мирамон
18
Пепелу
16
Мелеро
10
Барди
25
Моралес
99
Гомес
4
Суарес
23
Домингес
23
Домингес
4
Суарес
10
Серви
13
Тапиа
13
Тапиа
10
Серви
14
Араужо
25
Пинеда
25
Пинеда
14
Араужо
77
Мина
91
Гальярдо
91
Гальярдо
77
Мина
16
Мелеро
11
Мальса
11
Мальса
16
Мелеро
17
Сон
18
Клер
18
Клер
17
Сон
4
Касерес
21
Кантеро
21
Кантеро
4
Касерес
25
Моралес
19
де Фрутос
19
де Фрутос
25
Моралес
99
Гомес
9
Марти
9
Марти
99
Гомес
Остались в запасе
Сельта
Леванте
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Сельта - Леванте
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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