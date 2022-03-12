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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 12 марта 2022
Вильярреал
12.03.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
64'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Сельта
90'
+4
Желтая карточка
Х. Галан
88'
Замена
О. Пинеда
️️️️
Д. Суарес
88'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
К. Васкес
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
87'
Замена
Б. Диа
️️️️
А. Данжума
80'
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Ло Чельсо
80'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Тригерос
73'
ГОЛ! 1:0!
Д. Парехо
Пас отдал
М. Тригерос
64'
64'
Замена
А. Солари
️️️️
Нолито
64'
Замена
С. Мина
️️️️
Т. Гальярдо
Замена
А. Манди
️️️️
Р. Альбиоль
46'
Желтая карточка
В. Иборра
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Аугусто Солари
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-3-3
28
Рульи
23
Педраса
14
Торрес
39
Альбиоль
92
Орье
14
Тригерос
10
Иборра
10
Парехо
7
Данжума
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
4-1-2-3
1
Дитуро
20
Васкес
4
Айду
14
Араужо
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
91
Гальярдо
3
Нолито
10
Аспас
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
39
Альбиоль
2
Манди
2
Манди
39
Альбиоль
14
Тригерос
13
Коклен
13
Коклен
14
Тригерос
20
Ло Чельсо
16
Гомес
16
Гомес
20
Ло Чельсо
7
Данжума
22
Диа
22
Диа
7
Данжума
20
Васкес
13
Тапиа
13
Тапиа
20
Васкес
4
Суарес
25
Пинеда
25
Пинеда
4
Суарес
3
Нолито
23
Солари
23
Солари
3
Нолито
91
Гальярдо
77
Мина
77
Мина
91
Гальярдо
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Йереми Пино
ПВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Вильярреал - Сельта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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