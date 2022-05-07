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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Алавес
Сельта - Алавес: обзор матча 07 мая 2022
Сельта
07.05.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
4 : 0
Завершен
Алавес
6'
Т. Гальярдо
34'
Я. Аспас
57'
Х. Наварро (АГ)
66'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Алавес
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Серви
73'
Замена
Г. Вейга
️️️️
Д. Суарес
71'
Замена
А. Солари
️️️️
Б. Мендес
68'
Замена
О. Пинеда
️️️️
Я. Аспас
68'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Ф. Бельтран
68'
67'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Л. Риоха
ГОЛ! 4:0!
Я. Аспас
66'
64'
Красная карточка
Х. Наварро
62'
Замена
П. Понс
️️️️
Т. Пина
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Х. Наварро
57'
53'
Желтая карточка
Э. Мендес
46'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Н. Теналья
46'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Т. Мойя
Желтая карточка
Ф. Серви
42'
38'
Желтая карточка
Т. Пина
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Суарес
34'
24'
Желтая карточка
М. Лум
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Д. Суарес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Томас Пина
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
16
Томас Мендес
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-1-2-3
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
14
Араужо
20
Васкес
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
91
Гальярдо
10
Серви
4-1-3-1-1
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
24
Лежен
14
Теналья
21
Лум
7
Мендес
20
Мойя
17
Пина
11
Риоха
13
Хоселу
8
Бельтран
13
Тапиа
13
Тапиа
8
Бельтран
4
Суарес
10
Вейга
10
Вейга
4
Суарес
10
Аспас
25
Пинеда
25
Пинеда
10
Аспас
10
Мендес
23
Солари
23
Солари
10
Мендес
10
Серви
3
Нолито
3
Нолито
10
Серви
20
Мойя
21
Вальехо
21
Вальехо
20
Мойя
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
14
Теналья
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
14
Теналья
17
Пина
8
Понс
8
Понс
17
Пина
Остались в запасе
Сельта
Алавес
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Сельта - Алавес
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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