Нолито – о прогулке по Красной площади: «Было немного холодно, но в остальном все замечательно»

Перед матчем 3-го тура групповой стадии ЛЧ «Спартак» – «Севилья» испанская команда прогулялась по Красной площади. Форвард Нолито поделился впечатлениями.

«Отличные впечатления, все понравилось. Правда, было немного холодно, но в остальном все замечательно.

Это игра, это футбол. Так бывает в этой игре. Понятно, что всегда хочется выигрывать, но не всегда это получается. Надеемся, что завтра сможем реабилитироваться», — сказал футболист.

Матч на «Открытие Арене» состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо сказал, что красно-белые будут играть вторым номером.