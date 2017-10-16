Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нолито – о прогулке по Красной площади: «Было немного холодно, но в остальном все замечательно»

    Перед матчем 3-го тура групповой стадии ЛЧ «Спартак»«Севилья» испанская команда прогулялась по Красной площади. Форвард Нолито поделился впечатлениями.

    «Отличные впечатления, все понравилось. Правда, было немного холодно, но в остальном все замечательно.

    Это игра, это футбол. Так бывает в этой игре. Понятно, что всегда хочется выигрывать, но не всегда это получается. Надеемся, что завтра сможем реабилитироваться», — сказал футболист.

    Матч на «Открытие Арене» состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

    Ранее главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо сказал, что красно-белые будут играть вторым номером.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 10:28

      ничего мы вас согреем парочкой голешников))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 22:31

      На поле будет жарко !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 20:13

      холодно не боись мы вам валенки выдадим перед матчем

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11