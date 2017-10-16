Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бериццо: «Думаю, «Спартак» будет играть с «Севильей» вторым номером»

    Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился прогнозом на завтрашний матч против «Спартака» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Спартак» — это очень скоростная команда. Любят играть вертикальными атаками. Полузащита в лице Фернандо и Глушакова тоже представляет серьезную силу. Нам надо аккуратно завтра играть, чтобы не получить удар от «Спартака». Нужно не терять мяча в простых ситуациях и играть в точный пас.

    Мы отталкиваемся от своей игры. Завтра будем стараться играть в свой футбол. Игра будет очень осторожная. Думаю, наши соперники будут играть вторым номером, чтобы поймать нас на контратаках. Игра от обороны — не наш козырь. Да, «Спартак» не смог выиграть у «Марибора» (1:1 в первом туре – прим. «Бомбардира»), но при этом не проиграл «Ливерпулю» (1:1 во втором). Матч будет непростой и очень ответственный», — сказал 47-летний аргентинец.

    Матч на «Открытие Арене» начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 19:06
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      Жека001 16 октября 2017, 22:34

      Главное чтобы был красивый атакующий футбол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      lexa2154 16 октября 2017, 22:04

      И поймают Вас на контратаках.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      lexa2154 16 октября 2017, 22:01

      «Спартак» будут играть вторым номером

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 октября 2017, 20:55

      Все так думают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 16 октября 2017, 20:38

      Однозначно будет играть вторым номером. Иначе Севилья просто их просто раскатает. Чтобы играть первым номером нужно отбегать все 2 тайма, и выложить мясо. Как показывают игры Спартака....не выдержит такой нагрузки, максимум высокий темп на 30 минут, потом встанут!!! Удачи Спартаку!!! Достойно сыграть!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 октября 2017, 20:14

      Этот Спартак никогда и ничего не знает про номера..
      Как попрёт,так и задавит..не попрёт-хоть удавись.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 20:10

      раз уже приехали побольше пельменей и вареников ешьте всё это квасом запейте мы не на зло а просто гостеприимные и щедрые

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 октября 2017, 19:43

      Только скорость и самоотдача в каждом игровом моменте даст нам положительный результат! Надеемся и верим!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 19:19

      Фразой про возможную игру Спартака вторым номером, Бериццио безапелляционно дал понять, что андалузцы приехали за тремя очками и будут играть в атаку... Дипломатично наговорил много приятного про вертикальные атаки и т.п....
      Тем приятней будет удивить испанцев!!..))

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11