Бериццо: «Думаю, «Спартак» будет играть с «Севильей» вторым номером»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился прогнозом на завтрашний матч против «Спартака» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Спартак» — это очень скоростная команда. Любят играть вертикальными атаками. Полузащита в лице Фернандо и Глушакова тоже представляет серьезную силу. Нам надо аккуратно завтра играть, чтобы не получить удар от «Спартака». Нужно не терять мяча в простых ситуациях и играть в точный пас.

Мы отталкиваемся от своей игры. Завтра будем стараться играть в свой футбол. Игра будет очень осторожная. Думаю, наши соперники будут играть вторым номером, чтобы поймать нас на контратаках. Игра от обороны — не наш козырь. Да, «Спартак» не смог выиграть у «Марибора» (1:1 в первом туре – прим. «Бомбардира»), но при этом не проиграл «Ливерпулю» (1:1 во втором). Матч будет непростой и очень ответственный», — сказал 47-летний аргентинец.

Матч на «Открытие Арене» начнется в 21:45 по московскому времени.