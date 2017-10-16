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  • Бериццо: «Думаю, «Спартак» будет играть с «Севильей» вторым номером»

Бериццо: «Думаю, «Спартак» будет играть с «Севильей» вторым номером»

16 октября 2017, 19:06
9

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился прогнозом на завтрашний матч против «Спартака» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Спартак» — это очень скоростная команда. Любят играть вертикальными атаками. Полузащита в лице Фернандо и Глушакова тоже представляет серьезную силу. Нам надо аккуратно завтра играть, чтобы не получить удар от «Спартака». Нужно не терять мяча в простых ситуациях и играть в точный пас.

Мы отталкиваемся от своей игры. Завтра будем стараться играть в свой футбол. Игра будет очень осторожная. Думаю, наши соперники будут играть вторым номером, чтобы поймать нас на контратаках. Игра от обороны — не наш козырь. Да, «Спартак» не смог выиграть у «Марибора» (1:1 в первом туре – прим. «Бомбардира»), но при этом не проиграл «Ливерпулю» (1:1 во втором). Матч будет непростой и очень ответственный», — сказал 47-летний аргентинец.

Матч на «Открытие Арене» начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак Севилья Бериццо Эдуардо
Комментарии (9)
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insider_retro
1508170755
Фразой про возможную игру Спартака вторым номером, Бериццио безапелляционно дал понять, что андалузцы приехали за тремя очками и будут играть в атаку... Дипломатично наговорил много приятного про вертикальные атаки и т.п.... Тем приятней будет удивить испанцев!!..))
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mialkov
1508172193
Только скорость и самоотдача в каждом игровом моменте даст нам положительный результат! Надеемся и верим!!!
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Полная Канистра
1508173854
раз уже приехали побольше пельменей и вареников ешьте всё это квасом запейте мы не на зло а просто гостеприимные и щедрые
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shinnik
1508174069
Этот Спартак никогда и ничего не знает про номера.. Как попрёт,так и задавит..не попрёт-хоть удавись.
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dendiesel
1508175517
Однозначно будет играть вторым номером. Иначе Севилья просто их просто раскатает. Чтобы играть первым номером нужно отбегать все 2 тайма, и выложить мясо. Как показывают игры Спартака....не выдержит такой нагрузки, максимум высокий темп на 30 минут, потом встанут!!! Удачи Спартаку!!! Достойно сыграть!!!
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alex kidn
1508176515
Все так думают
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lexa2154
1508180495
«Спартак» будут играть вторым номером
Ответить
lexa2154
1508180643
И поймают Вас на контратаках.
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Жека001
1508182483
Главное чтобы был красивый атакующий футбол
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