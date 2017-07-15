«Манчестер Сити» согласился продать Нолито в «Севилью» за 9 миллионов

Нападающий «Манчестер Сити» Нолито близок к возвращению в Примеру. Сообщается, что в завтра 30-летний игрок отправится в Испанию для прохождения медосмотра в «Севилье». Сумма трансфера составит порядка 9 миллионов евро, а сам форвард заключит с андалусийцами трехлетний контракт.

В борьбе за Нолито «Севилья» опередила «Бетис» и его бывший клуб «Сельту», которые хотели взять футболиста в аренду.

Напомним, нападающий перешел в «Манчестер Сити» прошлым летом за 15,6 миллиона евро.