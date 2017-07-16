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    «Севилья» подтвердила покупку Нолито у «Манчестер Сити»

    Вчера «Бомбардир» писал о договоренности «Севильи» с «Манчестер Сити» о подписании нападающего Нолито. Сумма сделки составит 9 миллионов евро. Пресс-служба андалусского клуба подтвердила трансфер.

    Испанец пополнил состав «горожан» в июле 2016 года, перейдя из «Сельты» за 18 миллионов евро. За команду Хосепа Гвардиолы он сыграл 30 матчей, в которых отметился пять голами и шестью результативными пасами.

    В Ла Лиге форвард также выступал «Барселону» и «Гранаду». За 119 матчей в высшем дивизионе Испании Нолито забил 25 мячей и отдал 42 голевые передачи. С 2008 по 2011 нападающий играл за «Барселону Б», отличившись 29 раз в 106 играх.

    В июне сообщалось о желании 31-летнего игрока вернуться в «Сельту».

    Источник: ФК «Севилья»

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    16.07.2017 01:30
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