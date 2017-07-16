«Севилья» подтвердила покупку Нолито у «Манчестер Сити»

Вчера «Бомбардир» писал о договоренности «Севильи» с «Манчестер Сити» о подписании нападающего Нолито. Сумма сделки составит 9 миллионов евро. Пресс-служба андалусского клуба подтвердила трансфер.

Испанец пополнил состав «горожан» в июле 2016 года, перейдя из «Сельты» за 18 миллионов евро. За команду Хосепа Гвардиолы он сыграл 30 матчей, в которых отметился пять голами и шестью результативными пасами.

В Ла Лиге форвард также выступал «Барселону» и «Гранаду». За 119 матчей в высшем дивизионе Испании Нолито забил 25 мячей и отдал 42 голевые передачи. С 2008 по 2011 нападающий играл за «Барселону Б», отличившись 29 раз в 106 играх.

В июне сообщалось о желании 31-летнего игрока вернуться в «Сельту».