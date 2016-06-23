Дядя Нолито: «Сделка с «Манчестер Сити» практически завершена»

Дядя нападающего «Сельты» Нолито Мануэль Родригес подтвердил информацию о том, что его племянник станет игроком «Манчестер Сити».

«Из «Сельты» он уходит, это точно. Он просто ждет окончания чемпионата Европы, а сделка с «Манчестер Сити» практически завершена.

Это одна из самых лучших команд в мире на сегодня, и у них есть деньги. Гвардиола позвонил неделю назад, и Нолито переходит в «Сити» из-за него. Если бы там был другой тренер, то, думаю, трансфер бы не состоялся», – сказал Родригес.

Напомним, ранее сообщалось, что услугами Нолито интересовалась «Барселона».