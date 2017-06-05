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    «Севилья» может арендовать Нолито

    Нападающий «Манчестер Сити» Нолито может перебраться в «Севилью», которая лидирует в борьбе за игрока с «Бетисом» и его бывшим клубом «Сельтой». Сообщается, что «рохибланкос» намерены арендовать 30-летнего футболиста.

    «Горожане» не против такой сделки, поскольку лишь андалусийцы могут себе позволить платить испанцу зарплату, составляющую 120 тысяч евро в неделю.

    Одним из главных факторов перехода является то, что «Севилью» может возглавить Эдуардо Бериццо, работавший ранее с нападающим в «Сельте».

    В прошедшем сезоне Нолито принял участие в 30-ти встречах, отметившись шестью мячами и пятью голевыми передачами.

    Источник: Football Espana

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    05.06.2017 15:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 июня 2017, 15:46

      Нолито в Сельте при Бериццо играл на уровне игрока сборной , для него это будет правильный шаг, после совершенно потерянного сезона в Англии вернутся в хорошую команду да еще и к тренеру , который знает как его правильно использовать на поле , а для Сити приобретение Нолито ,это сделка ,которая дала очередной повод над ними по глумится (но у шейхов свои причуды).

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