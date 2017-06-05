«Севилья» может арендовать Нолито

Нападающий «Манчестер Сити» Нолито может перебраться в «Севилью», которая лидирует в борьбе за игрока с «Бетисом» и его бывшим клубом «Сельтой». Сообщается, что «рохибланкос» намерены арендовать 30-летнего футболиста.

«Горожане» не против такой сделки, поскольку лишь андалусийцы могут себе позволить платить испанцу зарплату, составляющую 120 тысяч евро в неделю.

Одним из главных факторов перехода является то, что «Севилью» может возглавить Эдуардо Бериццо, работавший ранее с нападающим в «Сельте».

В прошедшем сезоне Нолито принял участие в 30-ти встречах, отметившись шестью мячами и пятью голевыми передачами.