«Севилья» может арендовать Нолито

Нолито в Сельте при Бериццо играл на уровне игрока сборной , для него это будет правильный шаг, после совершенно потерянного сезона в Англии вернутся в хорошую команду да еще и к тренеру , который знает как его правильно использовать на поле , а для Сити приобретение Нолито ,это сделка ,которая дала очередной повод над ними по глумится (но у шейхов свои причуды).
Нападающий «Манчестер Сити» Нолито может перебраться в «Севилью», которая лидирует в борьбе за игрока с «Бетисом» и его бывшим клубом «Сельтой». Сообщается, что «рохибланкос» намерены арендовать 30-летнего футболиста.
«Горожане» не против такой сделки, поскольку лишь андалусийцы могут себе позволить платить испанцу зарплату, составляющую 120 тысяч евро в неделю.
Одним из главных факторов перехода является то, что «Севилью» может возглавить Эдуардо Бериццо, работавший ранее с нападающим в «Сельте».
В прошедшем сезоне Нолито принял участие в 30-ти встречах, отметившись шестью мячами и пятью голевыми передачами.