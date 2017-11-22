Бериццо: «Верил, что «Севилья» сможет отыграться со счета 0:3»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо назвал провальным первый тайм матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля», в котором испанцы уступали со счетом 0:3.

«Я хочу поздравить своих футболистов. На мой взгляд, играя в такой футбол, ты всегда выигрываешь. Если показывать игру в атаку, то футбол вознаграждает тебя.

В первой половине встречи мы пропустили голы из-за индивидуальных ошибок. Нам нужно было что-то делать после перерыва. И во втором тайме мы смогли показать максимум. Так, что соперник не мог перейти за центр поля.

Я верил, что мы сможем отыграться со счета 0:3. Это не пустые слова, а правда. Нам было стыдно за первый тайм, поэтому мы должны были исправить ситуацию. Футбол учит нас не опускать руки ни в одной ситуации. Мы этого сегодня не допустили», – приводит слова Бериццо Sport.es.

Игра пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Ливерпуль» завершилась со счетом 3:3.