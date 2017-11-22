«Барселона» предложила «Севилье» помощь в лечении больного раком Бериццо

«Барселона» предложила «Севилье» помощь в лечении главного тренера команды Эдуардо Бериццо, который болен раком предстательной железы.

Медицинский штаб каталонского клуба имеет опыт борьбы с онкологическими заболеваниями. Ранее рак был обнаружен у защитника Эрика Абидаля и экс-главного тренера Тито Вилановы, умершего в 2014 году.

«Президент «Барселоны» – Жозеп Бартомеу – позвонил мне и предложил использовать весь опыт медицинских работников каталонского клуба. Думаю, справедливо об этом сообщить», – сказал президент «Севильи» Хосе Кастро.